চাটমোহরে শিয়ালের মাংস বাজারে বিক্রির অভিযোগ

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার চাটমোহরে এক কসাইয়ের বিরুদ্ধে শিয়ালের মাংস বাজারে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত কসাই হলেন উপজেলার আফজালপাড়া গ্রামের আশরাফুল।
জানা গেছে, আশরাফুল গত মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়দের সহায়তায় শিয়াল শিকার করেন। ওই দিন রাতে শিয়ালের মাংস হরিপুর বাজারে বিক্রি করতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। পরে আশরাফুল কৌশলে শিয়ালের মাংস মাটিতে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয়রা ধাওয়া দিলে তিনি পালিয়ে যান।
চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারোয়ার হোসেন বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে শিয়ালের মাংস বিক্রির সত্যতা পেয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
