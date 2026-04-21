Ajker Patrika
পাবনা

পাবনায় ম্যানহোলে মিলল মানুষের মাথার খুলি-বুকের পাঁজরের কঙ্কাল

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা জেনারেল হাসপাতালের ম্যানহোল থেকে মৃত মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনা জেনারেল হাসপাতালের ম্যানহোল থেকে মানুষের মাথার খুলি ও বুকের পাঁজরের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে হাসপাতালের পেছনের একটি ম্যানহোল থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সঞ্জয় সাহা জানান, হাসপাতালে থাকা লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানায়। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে কঙ্কালের অংশগুলো উদ্ধার করে।

সঞ্জয় সাহা জানান, কঙ্কালের মাথার খুলি, বুকের পাঁজরের কঙ্কালের কিছু অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, অনেক দিন আগে লাশ পচে কঙ্কাল হয়ে গেছে। তবে পুরুষ নাকি মহিলার কঙ্কাল, বয়স কেমন, কত দিন আগে মারা গেছে, তা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়।

সঞ্জয় সাহা আরও বলেন, ‘আমরা সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে উদ্ধার করা কঙ্কালের অংশবিশেষ ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ঢাকায় সিআইডির কাছে পাঠাব। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পাবনাপুলিশহাসপাতালরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
