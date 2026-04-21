রাজশাহীতে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক নারী (৩৫) ও সোহাগ (২৫) নামের এক যুবক মারা গেছেন। সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে আলাদা দুটি ট্রেনে কাটা পড়েন তাঁরা।

এর মধ্যে মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে হলিদাগাছী রেলগেট এলাকায় অজ্ঞাতনামা এক নারী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এর আগে সোমবার রাতে হাবিবপুর কালাবিপাড়া এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত হন সোহাগ।

ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী থেকে খুলনাগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি হলিদাগাছী রেলগেটে পৌঁছালে প্রায় ৩৫ বছর বয়সী এক নারী হঠাৎ ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেন। এতে তাঁর শরীরের দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে শনাক্ত করার চেষ্টা করলেও তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

অন্যদিকে সোমবার রাতে হাবিবপুর কালাবিপাড়া এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান সোহাগ। তিনি ওই এলাকার কালাবিপাড়া গ্রামের জুলুম প্রামানিকের ছেলে। দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সারদা রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার ইকবাল কবির জানান, হলিদাগাছী এলাকায় নিহত নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আর নিহত যুবক নেশাগ্রস্ত ছিলেন।

নিহত নারীর মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। সোহাগের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

জ্বালানি সংকট: উপচে পড়ছে সব ডিপো, তবু তেল নিয়ে হাহাকার

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

প্রচণ্ড গরমে হোটেলের এসি কামরা ভাড়া নিলেন নারী

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

যুক্তরাজ্যে নিশ্চিত ভিসা ও চাকরির প্রলোভনে প্রতারণা, সতর্ক থাকার আহ্বান

যুক্তরাজ্যে নিশ্চিত ভিসা ও চাকরির প্রলোভনে প্রতারণা, সতর্ক থাকার আহ্বান

পাবনায় ম্যানহোলে মিলল মানুষের মাথার খুলি-বুকের পাঁজরের কঙ্কাল

পাবনায় ম্যানহোলে মিলল মানুষের মাথার খুলি-বুকের পাঁজরের কঙ্কাল

চিফ হুইপকে নিয়ে ‘বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার’: কনটেন্ট ক্রিয়েটর নাসিমের জামিন

চিফ হুইপকে নিয়ে ‘বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার’: কনটেন্ট ক্রিয়েটর নাসিমের জামিন