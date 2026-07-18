Ajker Patrika
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পাবনা

আওয়ামী লীগ নেতার গলাকাটা মরদেহ ‎উদ্ধার

পাবনা ও সাঁথিয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ২০: ২৫
আওয়ামী লীগ নেতার গলাকাটা মরদেহ ‎উদ্ধার
নিহত আব্দুস শুকুর। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা থানার ভুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের রতনপুর উত্তরপাড়া এলাকার একটি বাগান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত আব্দুস শুকুর (৪০) রতনপুর গ্রামের মৃত রোকন প্রামানিকের ছেলে। তিনি ভুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান।

স্থানীয়দের সহায়তায় আওয়ামী লীগ নেতার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্থানীয়দের সহায়তায় আওয়ামী লীগ নেতার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফেরেননি শুকুর। রাত ১২টা পর্যন্ত বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাঁর কোনো খোঁজ পাননি। শনিবার বিকেলে স্থানীয়রা রতনপুর এলাকার উজিরের বাগানের জঙ্গলে গলাকাটা অবস্থায় একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

ভুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু ইউনুসের ছেলে রুমি হোসেন জানান, নিহত আব্দুস শুকুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন।

আতাইকুলা থানার ওসি মজিবর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিষয়:

পাবনাহত্যারাজশাহী বিভাগসাঁথিয়ালাশআওয়ামী লীগ
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