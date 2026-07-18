Ajker Patrika
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যশোর

বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে যুবককে মারধর করে চাঁদা দাবি, আটক ৩

অভয়নগর (যশোর) প্রতিনিধি 
বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে যুবককে মারধর করে চাঁদা দাবি, আটক ৩
পুলিশের হাতের আটক তিন অভিযুক্ত। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের অভয়নগরে বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে চাঁদার দাবিতে বখাটেদের হাতে মারধরের শিকার হয়েছেন এক তরুণ। এ সময় ওই তরুণের বান্ধবীকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে নূরবাগ বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন জুতাপট্টির সামনে যশোর-খুলনা মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

আজ শনিবার সকালে ওই তরুণের বান্ধবী বাদী হয়ে ৬ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে অভয়নগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ অন্যান্য ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। ইতিমধ্যে এজাহারনামীয় ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন—উপজেলার বুইকারা গ্রামের মৃত শমসের আলীর ছেলে সুজন আলী ওরফে শান্ত (৪০), একই গ্রামের রাঙা মোল্লার ছেলে ওহিদুল মোল্লা ওরফে ডেভিড (১৯) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে আরমান মোল্লা (১৯)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, পিয়াল হাসান নাইছ নামের ওই তরুণের সঙ্গে নড়াইল সদর উপজেলার আফরা গ্রামের তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

শুক্রবার বিকেলে তাঁকে নিয়ে তিনি নওয়াপাড়া বাজারে ঘুরতে আসেন। একপর্যায়ে নূরবাগ বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন জুতাপট্টির সামনে পৌঁছালে এজাহারনামীয় সুজন আলী ওরফে শান্ত, তাঁর সহযোগী ওহিদুল মোল্লা ওরফে ডেভিড, আরমান মোল্লা, গুয়াখোলা গ্রামের বেকারী মোস্তোর ছেলে আরিফ (৩৮), বেঙ্গল গেট এলাকার মালেকের ছেলে সুমন (৩৭) ও রানাভাটা এলাকার টুটুলসহ (৩৮) অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন তাদের অপহরণ করে বুইকারা গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে মারধর করে তারা ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। একপর্যায়ে তারা মামলার বাদী তরুণীর শ্লীলতাহানিও করে।

বিষয়:

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