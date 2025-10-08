Ajker Patrika
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন: পাবনায় হত্যা মামলায় ১৩৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত আবু সাইদ চেয়ারম্যানসহ মোট ১৩৬ জনের নামে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাতে পাবনা সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার সাহা আদালতে এই চার্জশিট জমা দেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার সাহা বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, চার্জশিট দাখিলের আগে এ মামলায় বিভিন্ন সময়ে ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য অভিযুক্তরা পলাতক থাকায় তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

পাবনা জেলা জজকোর্টের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট গোলাম সরওয়ার খান জুয়েল জানান, এজাহারে মোট ১০৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। তদন্তে সেই সংখ্যার সঙ্গে আরও ৩৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। এজাহারভুক্ত সম্ভবত একজনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। পিপি আরও জানান, এজাহার থেকে কারও নাম বাদ যায়নি বলে তিনি জেনেছেন এবং চার্জশিটের অনুলিপি হাতে পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে শহরের ট্রাফিক মোড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা ও গুলির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এই হামলা চালান।

এ ঘটনায় পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র জাহিদুল ইসলাম (১৮) এবং সিদ্দিক মেমোরিয়াল স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র মাহবুব হোসেন নিলয় (১৬) নিহত হয়।

নিহত ছাত্র জাহিদুল ইসলামের বাবা মো. দুলাল উদ্দিন ওই বছরের ১০ আগস্ট বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন। মামলায় ভাড়ারা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাইদ এবং সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্সসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের আসামি করা হয়েছিল।

পাবনাআন্দোলনরাজশাহী বিভাগজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
