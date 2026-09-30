Ajker Patrika
En
পাবনা

পাবনায় শিয়ালের কামড়ে আহত ১১

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনায় শিয়ালের কামড়ে আহত ১১
শিয়ালের কামড়ে আহতরা চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার সাঁথিয়ায় শিয়ালের কামড়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন। পরে গ্রামবাসী শিয়ালটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

আজ বুধবার বিকেল চারটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সাঁথিয়া পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড, শালঘর মহল্লা ও গৌরীগ্রাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

শিয়ালের কামড়ে আহত ব্যক্তিদের সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আহতরা হলেন- সুরাইয়া (৫), আলো খাতুন (৩৫), ছোনিয়া (১০), তারা সবাই শালঘর মহল্লার বাসিন্দা। এ ছাড়া গৌরীগ্রাম ইউনিয়নের সাতবিলা গ্রামের সিনহা (৩), জুবাইধা (৪), লাখি (৩০), মংলা খাতুন (৭০), বায়জিত (৬), হেনা (৪২), শামসুর (২২) ও শাহিদা বেগম (৫০)।

সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহফুজ আলম জানান, আহতদের জলাতঙ্ক প্রতিরোধে প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। শিয়ালটি মারা পড়লেও আহতদের পরিবার এবং পুরো এলাকায় এখনো উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বিষয়:

পাবনাহত্যাসাঁথিয়াজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত