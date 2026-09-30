সাতকানিয়ায় ৩ বেসরকারি হাসপাতালকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় লাইসেন্স-সংক্রান্ত কাগজপত্র না থাকা, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট উপস্থিত না থাকা, সঠিকভাবে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না রাখা ও শয্যা অনুযায়ী নার্স না থাকার দায়ে তিনটি বেসরকারি হাসপাতালকে মোট ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার কেরানীহাট এলাকায় সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব দাশ পুরকায়স্থ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।
এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের সঙ্গে ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আল শাহরিয়ার হৃদয় ও সাতকানিয়া উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সরওয়ার কামাল।
ইউএনও রাজীব দাশ পুরকায়স্থ বলেন, বেসরকারি হাসপাতাল পরিচালনার লাইসেন্স-সংক্রান্ত কাগজপত্র না থাকা, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট উপস্থিত না থাকা, সঠিকভাবে মেডিকেল বর্জ্যব্যবস্থাপনা না রাখা ও শয্যা অনুযায়ী নার্স না থাকার অপরাধে কেরানীহাট মা ও শিশু হাসপাতালকে এক লাখ, সঠিকভাবে মেডিকেল বর্জ্যব্যবস্থাপনা না থাকার অপরাধে এলাইট হাসপাতাল ও আল হায়াত হাসপাতালকে ২০ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় এ জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে আগামীতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
অপরাধের ধরন অনুযায়ী-শিক্ষার্থীদের তিন ক্যাটাগরিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এক বছরের জন্য একাডেমিক বহিষ্কার অথবা ২০ হাজার টাকা জরিমানা, ছয় মাসের একাডেমিক বহিষ্কার অথবা ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা। সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইন বিভাগের পাঁচজন, মার্কেটিং বিভাগের...১ মিনিট আগে
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