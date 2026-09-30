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ডিবি পরিচয়ে ফোন, পরে নিখোঁজ হন ফটোসাংবাদিক বাদল দাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৩৬
ডিবি পরিচয়ে ফোন, পরে নিখোঁজ হন ফটোসাংবাদিক বাদল দাস
দৈনিক নবচেতনা পত্রিকার নিখোঁজ ফটোসাংবাদিক বাদল দাস। ছবি: সংগৃহীত

দৈনিক নবচেতনা পত্রিকার ফটোসাংবাদিক বাদল দাস (৫০) নিখোঁজ হয়েছেন। গত সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবার ও সহকর্মীরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান পাননি। গতকাল মঙ্গলবার তাঁর বন্ধু পরিচয় দিয়ে সুজিত শেখ বাবু পল্টন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন।

আজ বুধবার পল্টন মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম সাধারণ ডায়েরির ব্যাপারে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘ফটোসাংবাদিক বাদল দাস নিখোঁজের ব্যাপারে থানায় একজন সাধারণ ডায়েরি করেছেন। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি।’

বাদল দাস পটুয়াখালী সদর থানা এলাকার ৩৫ সদর রোড নতুন বাজার গ্রামের বাসিন্দা বাসু দেব দাসের ছেলে। বর্তমানে তিনি রাজধানীর গুলিস্তানে শিশুকল্যাণ পরিষদ ভবনে বসবাস করছিলেন।

নিখোঁজ বাদলের সহকর্মীরা জানান, নিখোঁজের পর তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি কক্ষে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যেই একটি অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করে জানানো হয়, বাদল দাস ডিবি পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন।

বিষয়টি জানার পর তাঁর রুমমেট ও ফটোসাংবাদিক সুজিত শেখ বাবু মতিঝিল থানায় এবং ডিবি কার্যালয়ে একাধিকবার যোগাযোগ করেন। তবে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাদল দাসকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। ডিবি কার্যালয় থেকেও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া ডিবি পরিচয়ে যে নম্বর থেকে ফোন করা হয়েছিল, পরে সেটিতে যোগাযোগের চেষ্টা করলে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।

বাদল দাসের সহকর্মী এ এস এম জাকির হোসেনের মাধ্যমে তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আজ দুপুরে সহকর্মী সুজিত শেখ বাবুর কাছ থেকে তিনি নিখোঁজের বিষয়টি জানতে পারেন। তবে বাদল দাস কোথায় আছেন বা তাঁর সঙ্গে কী ঘটেছে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে তিনি বা অন্য কেউ যোগাযোগ করেননি।

সাধারণ ডায়েরি করা ব্যক্তি সুজিত শেখ বাবুর উল্লেখিত নম্বরে যোগাযোগ করা হলে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

বাদল দাসের নিখোঁজের ঘটনায় পরিবার, স্বজন ও পরিচিতজনদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁর সন্ধানে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে পরিবার। এ ছাড়া নিখোঁজ ফটোসাংবাদিক বাদল দাসের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁর রুমমেট সুজিত শেখ বাবু অথবা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজজেলার খবরসাংবাদিকডিবিজিডি
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