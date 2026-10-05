Ajker Patrika
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পাবনা

পাবনায় ফেনসিডিলের মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৪৮
পাবনায় ফেনসিডিলের মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

পাবনার ঈশ্বরদীতে ৪০ বোতল ফেনসিডিলের মামলায় ১৪ বছর পর মিজানুর রহমান নামে এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে পাবনার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবু সালেহ মোহাম্মদ সালাউদ্দীন খান এ রায় ঘোষণা করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট রাজিউর রহমান রঞ্জু এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সাজাপ্রাপ্ত মিজানুর রহমান ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চর গড়গড়ী গ্রামের আলহাজ মোড়ের পশ্চিমপাড়ার হাসেম প্রামাণিকের ছেলে।

রায়ের সময় আসামি মিজানুর রহমান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আদালত তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালে আসামিকে নিজ এলাকা থেকে আটক করে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় ঈশ্বরদী থানায় একটি মামলা করা হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ সোমবার আদালতের বিচারক রায় ঘোষণা করেন।

মামলায় আসামিপক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট রাজিউর রহমান রঞ্জু।

বিষয়:

পাবনাকারাদণ্ডরাজশাহী বিভাগফেনসিডিলআদালতজেলার খবরঈশ্বরদী
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