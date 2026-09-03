Ajker Patrika
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পাবনা

বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগই দেশ ছাড়া: হাবিব

পাবনা প্রতিনিধি
বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগই দেশ ছাড়া: হাবিব
বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র‍্যালিকে ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোতায়েন করা হয় বিপুলসংখ্যক পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আওয়ামী লীগ বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছিল, পারেনি; বরং তারা নিজেরাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব। গতকাল বুধবার বিকেলে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলা ও পৌর বিএনপি আয়োজিত বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

হাবিবুর রহমান হাবিব হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘বিএনপির বিরুদ্ধে মাঠে নেমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হলে এ দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তা মোকাবিলা করা হবে। বিএনপি মাঠ ছেড়ে পালাবে না।’

এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঈশ্বরদীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেলে ঈশ্বরদীর আলহাজ মোড় থেকে বের হওয়া র‍্যালিটি বাদ্য বাজনা, ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, জাতীয় ও দলীয় পতাকাসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেলগেটে গিয়ে শেষ হয়।

ঈশ্বরদী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জিয়াউল হক সন্টু সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ঈশ্বরদী উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরিফুল ইসলাম তুহিন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান পলাশ, পৌর বিএনপির সদস্যসচিব ইমরুল কায়েস সুমন।

হাবিবুর রহমান হাবিবের নেতৃত্বে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাবিবুর রহমান হাবিবের নেতৃত্বে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাবেশে দলটির স্থানীয় শীর্ষ নেতারা বলেন, ঈশ্বরদীতে কিছু নামধারী নেতা অপকর্মের মাধ্যমে দলকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের আরও সুসংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি দলের নাম ভাঙিয়ে যেকোনো ধরনের চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন নেতারা।

বিষয়:

পাবনাবিএনপিরাজশাহী বিভাগপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকীপাবনা সদরজেলার খবরআওয়ামী লীগ
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