জামিনের পরই কারাফটকে গ্রেপ্তার, পরদিন কারাগারে আ.লীগ নেতার মৃত্যু

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় নুরুল ইসলাম (৫০) নামের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে কারাগারে নামাজরত অবস্থায় বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নুরুল ইসলাম মিরসরাই পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তারাকাটিয়া এলাকার মৃত সুলতান আহমেদের ছেলে। তিনি মিরসরাই পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল হোসেন বলেন, ‘দুপুরে নামাজরত অবস্থায় নুরুল ইসলামের বুকে ব্যথা ওঠে। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
কারাগার সূত্রে জানা যায়, ৩১ আগস্ট জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ১ সেপ্টেম্বর কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় আরেকটি মামলায় কারাফটক থেকে নুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।
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