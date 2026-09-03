Ajker Patrika
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জামালপুর

নিরাপত্তার দাবিতে জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ

জামালপুর প্রতিনিধি 
নিরাপত্তার দাবিতে জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ
চালকদের নিরাপত্তার দাবিতে জামালপুরে বাস চলাচল বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরে বাস ভাঙচুর ও চালকদের মারধরের প্রতিবাদে এবং নিরাপত্তার দাবিতে জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা থেকে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

এর আগে, সোমবার (৩১ আগস্ট) জামালপুরের লাহাড়িকান্দায় রাজিব পরিবহনের বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হন। এ ঘটনায় বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামালপুর সদর উপজেলার নান্দিনা বাজারে রাজিব বাসের রুট পারমিট বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন এলাকাবাসী। এ সময় দুটি বাস ভাঙচুর এবং চালকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেছে বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন।

এর প্রতিবাদে বুধবার রাতে জামালপুর বাস-মিনিবাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে চালকদের নিরাপত্তা এবং বাস ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা থেকে জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়।

জামালপুর শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম আহ্বায়ক হারুণ অর রশীদ বলেন, ‘সড়কে দুর্ঘটনা হলেই গাড়ি ভাঙচুর এবং চালক-হেলপারদের মারধর করা হয়। এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি চলবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘নান্দিনায় দুটি বাস ভাঙচুর ও চালকদের মারধরের ঘটনায় ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি। তাঁদের গ্রেপ্তার করা না হলে বাস চলাচল বন্ধ থাকবে।’

এদিকে সকাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা। শহরের পাথালিয়া গ্রামের ঢাকাগামী যাত্রী নিপা বলেন, ‘জরুরি কাজে সকালে ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল। বাসস্ট্যান্ডে এসে শুনি বাস চলাচল বন্ধ। এখন চরম ভোগান্তিতে পড়েছি। কীভাবে যাব, বুঝতে পারছি না। ট্রেনেও যাওয়ার উপায় নেই।’

আরেক যাত্রী আবদুল করিম বলেন, ‘টাঙ্গাইলে এক আত্মীয় অসুস্থ, তাঁকে দেখতে যাব। কিন্তু বাস বন্ধ থাকায় কীভাবে যাব, বুঝতে পারছি না।’

বিষয়:

জামালপুরবাসময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরশ্রমিক
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