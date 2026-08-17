সাঁথিয়ায় অলিম্পিক গ্রুপের কর্মীদের মারপিট করে ছিনতাই

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার চকনন্দনপুর মৎস্য খামারের পাশে অলিম্পিক গ্রুপের দুই কর্মীকে মারপিট করে নগদ ৪০ হাজার টাকা, দুটি মোবাইল ফোন ও মালামাল ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই ভুক্তভোগীদের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অলিম্পিক কোম্পানির সেলসম্যান শাকিল হোসেন ও ড্রাইভার আবু মোসা সাঁথিয়া উপজেলার নন্দনপুর বাজার থেকে বেড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। চকনন্দনপুর মৎস্য খামারের কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা তাঁদের মারপিট করে নগদ টাকা, মোবাইল ফোন ও মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
অলিম্পিক কোম্পানির বেড়া শাখার ডিলার সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমার সেলসম্যান এবং ড্রাইভারকে ছিনতাইকারিরা মারপিট করে নগদ টাকা, মোবাইল ফোন ও মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শাকিলকে দিয়ে সাঁথিয়া থানায় জিডি করিয়েছি।’
সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিসুর রহমান বলেন, ‘এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ আসলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ছিনতাইয়ের পর ভুক্তভোগীদের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলেও পুলিশের নীরব ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।
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