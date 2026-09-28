Ajker Patrika
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পাবনা

পাবনায় বটগাছের নিচে বস্তায় মিলল ১৫ রাউন্ড গুলি ও দেশীয় অস্ত্র

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনায় বটগাছের নিচে বস্তায় মিলল ১৫ রাউন্ড গুলি ও দেশীয় অস্ত্র
ফরিদপুর থানায় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ফরিদপুর উপজেলায় একটি বটগাছের নিচে বস্তার ভেতর থেকে ১৫ রাউন্ড চায়না রাইফেলের গুলি ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার হাদল ইউনিয়নের কুচলিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার দুপুরে ফরিদপুর থানায় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হাসান মাসুদ।

পুলিশ জানায়, হাদল ইউনিয়নের প্রত্যন্ত ও বিল অধ্যুষিত এলাকায় একটি সশস্ত্র চরমপন্থী গোষ্ঠীর তৎপরতার তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তায় রোববার রাতে স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে কুচলিয়া এলাকায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। রাত সাড়ে ১১টার দিকে একটি বটগাছের নিচে লুকিয়ে রাখা বস্তা থেকে গুলি ও অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চায়না রাইফেলের ১৫ রাউন্ড তাজা গুলি, একটি চাপাতি, একটি বাঁট, একটি ছুরি এবং বিভিন্ন আকারের তিনটি ধারালো দা।

ওসি মঞ্জুরুল হাসান মাসুদ বলেন, হাদল ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় সেখানে কয়েকটি সশস্ত্র গ্রুপের তৎপরতার তথ্য রয়েছে। এসব গ্রুপের বিরুদ্ধে জলাশয় ও ভূমি দখল, চাঁদাবাজি, লুটতরাজ, চুরি ও ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

পুলিশের দাবি, হাদল এলাকায় এর আগেও কয়েক দফা গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া হত্যা ও গুমের ঘটনাও ঘটেছে। এসব ঘটনায় ফরিদপুর থানায় অস্ত্র ও হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

এদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় হাদল এলাকায় একটি নৌকাবাইচ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

গুলিপাবনাফরিদপুরঅস্ত্রপুলিশরাজশাহী বিভাগ
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