Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির অভিযান, ভারতীয় চোরাই গরু ও মদের চালান জব্দ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি  
হবিগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির অভিযান, ভারতীয় চোরাই গরু ও মদের চালান জব্দ
বিজিবির হাতে আটক ভারতীয় চোরাই গরু। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির পৃথক অভিযানে প্রায় ৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় চোরাই গরু ও মদের চালান জব্দ করা হয়েছে। হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি) পৃথক চারটি চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৯টি ভারতীয় গরু ও ৬৬ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করে।

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে ৫৫ বিজিবি।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৫ বিজিবি) অধীনস্থ চিমটিবিল বিওপির একটি টহলদল চুনারুঘাট উপজেলাধীন সীমান্ত পিলার ১৯৭৩/এম থেকে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমু চা-বাগান এলাকায় চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ওই এলাকা থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৯টি ভারতীয় গরু জব্দ করা হয়। জব্দকৃত গরুগুলোর আনুমানিক মূল্য ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা।

এ ছাড়া, কালেঙ্গা ও তেলিয়াপাড়া বিওপির টহলদল চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলাধীন সীমান্তসংলগ্ন কৃষ্ণছড়া, ১৭ নম্বর চা-বাগান ও বনগাঁও এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় সর্বমোট ৬৬ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করে। জব্দকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য নিরানব্বই হাজার টাকা।

বিজিবি জানায়, জব্দকৃত মাদক এবং গরু বিধিমতো সংশ্লিষ্ট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, দেশের অর্থনীতি ও জননিরাপত্তা সুরক্ষায় সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান এবং মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

হবিগঞ্জমদবিজিবিসিলেট বিভাগ
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