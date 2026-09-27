Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে নারী চিকিৎসকের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ০১
ডেঙ্গুতে নারী চিকিৎসকের মৃত্যু
চিকিৎসক আঁচল রায়। ছবি: সংগৃহীত

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা ও মুগদা মেডিকেল কলেজের সহকারী রেজিস্ট্রার (নিউরোলজি) আঁচল রায়।

আজ রোববার সকাল ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।

আজ রাতে তথ্য অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চিকিৎসক আঁচল রায় নোয়াখালী মেডিকেল কলেজের কৃতী শিক্ষার্থী ছিলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শোক

এদিকে, তাঁর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন।

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শোকবার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আঁচল রায়ের অকাল মৃত্যুতে স্বাস্থ্য পরিবার একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসককে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।’

মন্ত্রী প্রয়াত চিকিৎসকের আত্মার শান্তি কামনা করেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবার, স্বজন ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগডেঙ্গুস্বাস্থ্যচিকিৎসক
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