Ajker Patrika
পাবনা

ঈশ্বরদীতে মসজিদের পাশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি উদ্ধার

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
ঈশ্বরদীতে মসজিদের পাশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি উদ্ধার
মসজিদের পাশে একটি ময়লা জায়গায় অস্ত্র, গুলি খুঁজে পায় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে সাত রাউন্ড তাজা গুলিসহ দুটি বিদেশি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) বিকেলে উপজেলার পাকশী বাজারপাড়া জামে মসজিদের পাশে ময়লা জায়গা থেকে এসব অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে পাকশী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মনিরুল ইসলাম বলেন, ঈদ সামনে রেখে অপরাধী চক্র নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় অপরাধ সংগঠনের জন্য অস্ত্র-গুলি সঙ্গে নিয়ে চলাচল করছে—এমন গোপন সংবাদ পেয়ে আজ সন্ধ্যায় পাকশী শহরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় পাকশী বাজারপাড়া জামে মসজিদের পূর্বপাশে প্লাস্টিকের বস্তায় মোড়ানো দুটি বিদেশি ওয়ান শুটারগান ও সাত রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে অপরাধী চক্রটি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অস্ত্র-গুলি ফেলে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তারা পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার করেন।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা রুজু ও অস্ত্রধারী শনাক্তে পুলিশের তদন্ত চলছে।

গুলি, পাবনা, মসজিদ, আগ্নেয়াস্ত্র, ঈশ্বরদী
