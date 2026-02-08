Ajker Patrika
পাবনা

পাবনায় জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনায় জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে
আহত জামায়াত নেতা রমজান আলীকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। আহত অবস্থায় তাঁকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের চর শিবরামপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহত রমজান আলী হেমায়েতপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি।

ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীকে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা কয়েক দিন ধরে হুমকি দিয়ে আসছেন। হুমকি উপেক্ষা করেই প্রচার-প্রচারণা চালাতে থাকেন রমজান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিএনপির কর্মী রায়হানের নেতৃত্বে রাতে মসজিদ থেকে তাঁকে বের করে নিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে জামায়াতে ইসলামী। মিছিলটি হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে থানার সামনে দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইন্দ্রেরা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় পাবনা-৫ আসনের জামায়াতের প্রার্থী প্রিন্সিপাল ইকবাল হোসাইন বলেন, মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীকে মসজিদ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এনে পেটানো ও কোপানো হয়েছে। বাবুল বিশ্বাস ও রানা বিশ্বাসের হুকুমে সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী রায়হানের নেতৃত্বে হামলা হয়েছে। যদি দ্রুত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

পাবনা-৫ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির প্রধান আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘এই ঘটনায় আমার তেমন কিছু করার নেই, আমার এখতিয়ারের বাইরে। এ বিষয়ে থানায় এজাহার দায়ের করতে হবে, থানা ব্যবস্থা নেবে। আমি শুধু তদন্ত করে (ইসিতে) পাঠাতে পারি, কমিশন ব্যবস্থা নেবে।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত রায়হানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷

পাবনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মাসুদ খন্দকার বলেন, ‘রায়হান আমাদের বিএনপির কেউ না। কারা কী কারণে এই কাজ করেছে, তা আমাদের জানা নেই। কোনো অনুপ্রবেশকারী হতে পারে। তবে তারা নির্বাচনের আগমুহূর্তে এসে বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ষড়যন্ত্র করছে বলে মনে করছি। আজ সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাব।’

এ ব্যাপারে পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন বলেন, ‘অভিযোগ পেলে আমরা ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

পাবনাবিএনপিরাজশাহী বিভাগপাবনা সদরকুপিয়ে জখমজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
