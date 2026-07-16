Ajker Patrika
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পাবনা

সাঁথিয়ায় জামায়াত নেতাকে মারধরের অভিযোগ, থানায় লিখিত অভিযোগ

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি
সাঁথিয়ায় জামায়াত নেতাকে মারধরের অভিযোগ, থানায় লিখিত অভিযোগ
আহত জামায়াত নেতা এস এম আওরঙ্গজেব মিষ্টি । ছবি: সংগৃহীত

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা ইউনিয়নে জামায়াতের এক নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় চারজনের নাম উল্লেখ করে আতাইকুলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মারধরের শিকার এস এম আওরঙ্গজেব মিষ্টি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাঁথিয়া উপজেলা কমিটির সহ-সেক্রেটারি।

থানায় দায়ের করা অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বুধবার (১৫ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টার দিকে গাগুহাটি হাটখোলা বাজারে কাঁঠাল বিক্রি করছিলেন আওরঙ্গজেব মিষ্টি। এ সময় নন্দনপুর ইউনিয়নের বানিয়াবহু গ্রামের আফজাল, তাঁর ভাই আজাদ, গাগুহাটি গ্রামের হৃদয় ও নুরু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ করা হয়। এর প্রতিবাদ করলে তাঁরা আওরঙ্গজেব মিষ্টিকে মারধর করেন। এতে তাঁর বাঁ চোখে আঘাত লাগে।

পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। আহত আওরঙ্গজেব মিষ্টিকে উদ্ধার করে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় আওরঙ্গজেব মিষ্টির ছেলে সাফী বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে আতাইকুলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

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পাবনামারধরঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
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