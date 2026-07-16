Ajker Patrika
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বাগেরহাট

বাগেরহাটে ঘর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার, পাশেই পাওয়া গেছে চিরকুট

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে ঘর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার, পাশেই পাওয়া গেছে চিরকুট
উদ্ধার করা চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার একটি বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মরদেহের পাশ থেকে একটি চিরকুটও উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজৈর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন রাজৈর গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে মো. কবির হোসেন এবং তাঁর স্ত্রী হালিমা বেগম। কবির পেশায় জেলে ছিলেন। তাঁদের পাঁচ বছর ও দুই মাস বয়সী দুটি সন্তান রয়েছে।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা চিরকুটে মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি এবং স্বেচ্ছায় পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার কথা লেখা রয়েছে। তবে চিরকুটটি কার লেখা এবং এর সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, দম্পতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহ চলছিল। তবে ওই বিরোধের সঙ্গে এ ঘটনার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি পুলিশ।

শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকেয়া খানম বলেন, স্থানীয়দের খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, এক সপ্তাহ ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ চলছিল। হালিমা বেগমের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং তদন্ত শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

বিষয়:

বাগেরহাটউদ্ধারশরণখোলাবাগেরহাট সদরমরদেহ
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