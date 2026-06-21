Ajker Patrika
পাবনা

ইনকোর্স পরীক্ষার ফি প্রত্যাহারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

পাবনা প্রতিনিধি
ইনকোর্স পরীক্ষার ফি প্রত্যাহারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ
পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের দুলাই বাজার এলাকায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার সুজানগরে সরকারি ডা. জহুরুল কামাল ডিগ্রি কলেজে ইনকোর্স পরীক্ষার নামে ফি আদায়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার উপজেলার দুলাই বাজার এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ ইনকোর্স পরীক্ষার নামে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ফি নির্ধারণ করেছে। আজ এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিছিল বের করে দুলাই বাজারে এসে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে অবস্থান নেন। ফলে সড়কের উভয় পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি সৃষ্টি হয় এবং যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীদের দাবি, সরকারি কলেজ হওয়া সত্ত্বেও ইনকোর্স পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে, যা অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে বহন করা কঠিন। তাঁরা অবিলম্বে এসব ফি প্রত্যাহার ও শিক্ষার্থীবান্ধব সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান।

খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেন। এতে ঘণ্টাখানেক পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আব্দুল মজিদ বলেন, ‘একসঙ্গে কলেজের পাওনাদি পরিশোধ করতে অভিভাবকের কষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা অভিভাবকের সুবিধার জন্য প্রতিবছরেই ওই টাকা ভাগ করে গ্রহণ করে থাকি। এ বিষয়ে কলেজের কিছু শিক্ষকের প্ররোচনায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। পরে শিক্ষার্থীরা তাদের ভুল বুঝতে পারে।’

বিষয়:

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