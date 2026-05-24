মেঘনা পাড়ে হাঁটতে গিয়ে কৃষক দেখলেন ছিপছিপে পানিতে নিস্তেজ ২০ কেজির কোরাল

নোয়াখালী হাতিয়ায় মেঘনা নদীর পাড়ে ঘুরতে গিয়ে ছিপছিপে পানিতে ২০ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ পেয়েছেন নাজিম উদ্দিন নামে এক কৃষক। আজ রোববার সন্ধ্যায় চরকিং ইউনিয়নর চরবগুলা গ্রামের পাশে এই ঘটনা ঘটে। পড়ে মাছটি স্থানীয় কয়েকজন কিনে ভাগ করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।
কৃষক নাজিম উদ্দিন ওই এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি জানান, সন্ধ্যার পরে তিনি বাড়ির পাশে নদীর তীরে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। এ সময় হাতে থাকা লাইটের আলোতে নদীর পাশের খালে ছিপছিপে পানিতে মাছটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে দ্রুত ধরে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে যান।
কৃষক নাজিম আরও জানান, কয়েকজনকে এই ঘটনা জানানোর পর আরও কয়েকজনের অনুরোধে মাছটি চরবগুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দোকানে নিয়ে যান। সেখানে মাছটি দেখতে অনেক মানুষ জড়ো হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদ উদ্দিন জানান, রাত হয়ে যাওয়ায় মাছটি বাজারে নেওয়া সম্ভব হয়নি। স্থানীয় কয়েকজন মিলে ২০ কেজি ওজনের মাছটি ৬০০ টাকা কেজি দরে কিনে নেন। পরে কেটে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে চলে গেছেন।
