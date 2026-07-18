রাজধানীর বংশালে দোকান কর্মচারীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

রাজধানীর বংশালে একটি পোশাক কারখানায় শামীম (২২) নামে এক কর্মচারীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৮ জুলাই) সন্ধ্যায় অচেতন অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত শামীমের বাড়ি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার রানীগাঁও গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবুল কাশেম।
শামীমকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মো. ফয়সাল জানান, তিনি বংশাল নাজিরা বাজার চৌরাস্তা ইদ্রিস প্লাজার ৭ম তলায় ‘রাজু ফ্যাশন’ নামে পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে শামীম বাথরুমে ঢুকে। এরপর অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও বের না হওয়ায় অন্য সহকর্মীদের সন্দেহ হয়। তখন বাথরুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখতে পান, সে পানির লোহার পাইপের সঙ্গে গামছা পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
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