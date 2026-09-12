নোয়াখালীতে আবাসিক হোটেলে অভিযান, ১৮ নারী-পুরুষ আটক

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী বাজারে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে দুটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়েছেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। এ সময় ৬ জন পুরুষ ও ১২ জন নারীকে আটক করা হয়।
আজ শনিবার দুপুর ২টার দিকে আটককৃতদের বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আটককৃতদের বাড়ি জেলার বেগমগঞ্জ, সদর ও হাতিয়া উপজেলায়।
পুলিশ জানায়, চৌমুহনীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রম চলছে—গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এমন তথ্য পেয়ে শুক্রবার রাত ও শনিবার সকালে ডিবি পুলিশের দুটি দল অভিযান চালায়। অভিযানকালে শুক্রবার রাতে চৌমুহনী পৌর এলাকার রিলাক্স আবাসিক হোটেল থেকে ১ জন পুরুষ ও ৫ জন নারীকে আটক করা হয়।
এদিকে শনিবার সকালে চৌমুহনী বাজারের ডালিয়া সুপার মার্কেটে অবস্থিত রাজ আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে অসামাজিক কাজে জড়িত থাকায় পাঁচজন পুরুষ ও সাতজন নারীকে আটক করা হয়।
নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আহমেদ পেয়ার জানান, আটককৃতদের দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ২৯০ ধারা অনুযায়ী আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
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