সড়কে গাড়িতে অতিরিক্ত ওজন পরিবহন করায় রাস্তা নষ্ট, ২ লাখ টাকা জরিমানা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরফকিরা ইউনিয়নে সড়কে অতিরিক্ত ওজনের বালু বহন, গাড়ি ফিটনেসবিহীন, ড্রাইভারের ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে চরফকিরা ইউনিয়নের চাপরাশির হাট এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেম।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, সড়কে নির্ধারিত ওজনের অতিরিক্ত বালু বহন করে আসছিল বালুবাহী গাড়িগুলো। যা সড়কগুলো দ্রুত নষ্ট করছে। এ ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া, গাড়ি ফিটনেসবিহীন হওয়ায় ওই ৪টি ডাম্প ট্রাককে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুবাইয়া বিনতে কাশেম বলেন, ‘জনস্বার্থে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
