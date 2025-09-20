Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নোয়াখালী

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতের ৮টার দিকে উপজেলার চেয়ারম্যানঘাট ও সোনাপুর সড়কের নূরানী ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বিভূতিভূষণ চন্দ্র মজুমদার, তাঁর সন্তান প্রাঙ্গন মজুমদার ও অটোরিকশার যাত্রী। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান।

স্থানীয়রা জানান, চেয়ারম্যানঘাট টু সোনাপুর সড়কের নূরানী ফিলিং স্টেশনের সামনে দ্রুতগতির সিএনজিচালিত অটোরিকশা বিপরীত থেকে আসা মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে মোটরসাইকেলে থাকা তিন বছরের শিশু প্রাঙ্গণ ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠায়।

চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া জানান, সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটিকে জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। দুর্ঘটনা নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নোয়াখালীসুবর্ণচরচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

নেত্রকোনায় জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশত নেতা-কর্মী

নেত্রকোনায় জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশত নেতা-কর্মী

রাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা

রাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

খুলনায় ‘চাঁদাবাজ’কে বাড়ি থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করলেন ব্যবসায়ীরা

খুলনায় ‘চাঁদাবাজ’কে বাড়ি থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করলেন ব্যবসায়ীরা