সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন আহত হয়েছেন।
আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতের ৮টার দিকে উপজেলার চেয়ারম্যানঘাট ও সোনাপুর সড়কের নূরানী ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন বিভূতিভূষণ চন্দ্র মজুমদার, তাঁর সন্তান প্রাঙ্গন মজুমদার ও অটোরিকশার যাত্রী। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান।
স্থানীয়রা জানান, চেয়ারম্যানঘাট টু সোনাপুর সড়কের নূরানী ফিলিং স্টেশনের সামনে দ্রুতগতির সিএনজিচালিত অটোরিকশা বিপরীত থেকে আসা মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে মোটরসাইকেলে থাকা তিন বছরের শিশু প্রাঙ্গণ ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠায়।
চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া জানান, সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটিকে জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। দুর্ঘটনা নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।
