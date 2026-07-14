হাতিয়ায় সংরক্ষিত বনের গাছ কাটার অভিযোগে আটক ১

নোয়াখালীর হাতিয়ায় সংরক্ষিত বনের গাছ কাটার অভিযোগে মো. তারিফ (৩৩) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বন বিভাগ। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সকালে বন আইনে দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার মো. তারিফ জাহাজমারা ইউনিয়নের চর হেয়ার গ্রামের মৌলভি আবদুল হাফিজের ছেলে।
বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাহাজমারা ইউনিয়নের আমতলি গ্রামের পশ্চিম পাশে সংরক্ষিত বনে অভিযান চালান বনকর্মীরা। এ সময় ২০ থেকে ২৫ জনের একটি দলকে বনভূমির গাছ কাটতে দেখা যায়। বনকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা গভীর বনের ভেতরে পালিয়ে গেলেও মো. তারিফকে আটক করা হয়।
অভিযানকালে ঘটনাস্থল থেকে কেটে রাখা বেশ কয়েকটি গেওয়াগাছ উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি গাছ কাটার কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি দা, করাত ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।
আটকের পর তাঁকে প্রথমে জাহাজমারা রেঞ্জ কার্যালয়ে নেওয়া হয়। পরে আজ সকালে উপজেলা সদর ওচখালীতে এনে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
জাহাজমারা রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা ও সহকারী বন সংরক্ষক এ কে এম আরিফ উজ জামান বলেন, বর্ষা মৌসুমে সংরক্ষিত বনে অবৈধ প্রবেশ এবং বনভূমি দখল করে চাষাবাদের চেষ্টা বেড়ে যায়। এ কারণে বনাঞ্চলে টহল জোরদার করা হয়েছে এবং এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
তিনি আরও বলেন, জাহাজমারা রেঞ্জের আওতাধীন চর ইউনুস এলাকায় প্রায় ১ হাজার ২০০ একর সংরক্ষিত বন এবং নিঝুমদ্বীপে প্রায় ২ হাজার ৫০০ একর এলাকায় জাতীয় উদ্যান রয়েছে। একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে জমির বন্দোবস্তের নামে এসব বনভূমি দখলের চেষ্টা করছে। বন বিভাগ এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
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