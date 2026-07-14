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ময়মনসিংহ

বন্ধুদের আড্ডায় আর ফেরা হলো না নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জাহিদের

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা
বন্ধুদের আড্ডায় আর ফেরা হলো না নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জাহিদের
নিহত জাহিদ হাসান। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (ইএসই) বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

সোমবার (১৩ জুলাই) দিবাগত রাতে টাঙ্গাইলের সখীপুর এলাকায় মামাতো বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদের বাড়ি টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলায়। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ছোট। তাঁর বাবা একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ইএসই বিভাগসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জানা যায়, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে জাহিদ সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ক্যাম্পাসের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে সখীপুর এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে জাহিদ গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জাহিদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ইএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলিম মিয়া বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর আমরা বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি। জাহিদের মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য উপাচার্যের অনুমতিক্রমে মঙ্গলবার সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস শিক্ষার্থীদের নিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছে।’

জাহিদের মৃত্যুতে সহপাঠীদের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোক। বন্ধুরা তাঁকে হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল ও সবার প্রিয় একজন মানুষ হিসেবে স্মরণ করছেন।

ইএসই বিভাগের শিক্ষার্থী ইরান মিয়া বলেন, ‘আমাদের সবার আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জাহিদ। তার সঙ্গে কারও কখনো কথা-কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি। মামাতো বোনের বিয়ে শেষে ক্যাম্পাসে ফিরছিল। কথা ছিল, ও ফিরলেই সবাই আড্ডায় বসব। কিন্তু হঠাৎ খবর পেলাম, সখীপুরে মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সে গুরুতর আহত হয়েছে। হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে আর বাঁচানো যায়নি।’

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