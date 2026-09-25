বেগমগঞ্জে নির্মাণাধীন মার্কেটের পাশে ঝুলছিল দিনমজুরের মরদেহ

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে নির্মাণাধীন একটি মার্কেটের দেয়ালের পাশ থেকে ফখরুল ইসলাম জিহাদ (২৬) নামের এক দিনমজুরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে দুর্গাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুরেরপোল এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ফখরুল ইসলাম জিহাদ ওই ওয়ার্ডের মৃত জাকের নবী বাবুলের ছেলে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে সুরেরপোল এলাকার দোকানপাট খোলার সময় স্থানীয় লোকজন নির্মাণাধীন মার্কেটের একটি দেয়ালের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় জিহাদের মরদেহ দেখতে পান। পরে বেগমগঞ্জ মডেল থানায় খবর দিলে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
শামসুজ্জামান বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, জিহাদ দুটি বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে কয়েক দিন ধরে তাঁর মনোমালিন্য চলছিল।
পুলিশের ধারণা, রাতের কোনো একসময় স্থানীয় লোকজনের অগোচরে নির্মাণাধীন মার্কেটের দেয়ালের ফাঁকা অংশে দড়ি ঢুকিয়ে গলায় ফাঁস নেন জিহাদ। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
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