Ajker Patrika
নোয়াখালী

হাতিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলা, ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলা, ৫ জনকে কুপিয়ে জখম
হামলায় আহত ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বৃদ্ধসহ পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল সোমবার (৪ মে) বিকেলে এ ঘটনায় হাতিয়া থানায় একটি মামলা করা হয়।

এর আগে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম সাগরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই গ্রামের আলাউদ্দিন মাঝি ও তাঁর ফুফাতো ভাই ইসমাইল হোসেনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য একাধিকবার সামাজিক বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ইসমাইল হোসেনের কালক্ষেপণের কারণে তা কার্যকর হয়নি।

এরই জেরে গতকাল সকালে ইসমাইল হোসেনের লোকজন আলাউদ্দিন মাঝির পরিবারের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে পাঁচজনকে গুরুতর জখম করা হয়। আহত ব্যক্তিদের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীনদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁদের নোয়াখালী জেলা সদর হাসপাতালে পাঠান।

আহত আলাউদ্দিন মাঝি অভিযোগ করেন, ‘আমার ফুফাতো ভাই ইসমাইল, ইলিয়াস, রহিম, রাজিবসহ আরও কয়েকজন পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমার ওপর হামলা চালায়। তারা আমাকে মারধর করে অজ্ঞান করে ফেলে। এ সময় আমার হাত, পা ও কোমরে গুরুতর আঘাত করে। আমার বৃদ্ধ বাবাকেও মারধর করা হয় এবং প্রতিবেশী মিরাজের মাথায় কুপিয়ে জখম করা হয়, এমনকি তার হাত ভেঙে দেওয়া হয়।’

হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ওয়াহিদুর রহমান জানান, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের মাথা, হাত, পা, কোমরসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। গুরুতর আহত নুরুল ইসলাম ও মিরাজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

জমিনোয়াখালীহাতিয়াঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার পরও ৩-৬ মাসের মধ্যেই পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সক্ষম ইরান

তামিলনাড়ুতে জিতলেন বিজয়ের গাড়িচালকের ছেলে, নিজ আসনে হার মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন: দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির, নিজের ডেরাতেও হারলেন মমতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

সম্পর্কিত

হাতিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলা, ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

হাতিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলা, ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে হামলা, ৩ র‍্যাব সদস্যকে কুপিয়ে আহত

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে হামলা, ৩ র‍্যাব সদস্যকে কুপিয়ে আহত

ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ২ যুবকের কারাদণ্ড

ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ২ যুবকের কারাদণ্ড

সেশন চার্জে অকার্যকর খাতে ফি আদায়: বিএম কলেজে ফের বিক্ষোভ

সেশন চার্জে অকার্যকর খাতে ফি আদায়: বিএম কলেজে ফের বিক্ষোভ