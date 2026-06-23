নোয়াখালীতে পিকআপের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ২

নোয়াখালীর কবিরহাটে পিকআপের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৩ জুন) রাত ৮টার দিকে উপজেলার সোন্দলপুর ইউনিয়নের বারী পুকুর পাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গাড়ি দুটি আটক করেছে। নিহতদের নাম পরিচয় জানা যায় নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে সোনাপুর থেকে একটি মালবাহী পিক-আপ কবিরহাটের দিকে যাচ্ছিলো। রাত ৯টার দিকে গাড়িটি সোনাপুর-কবিরহাট সড়কের বারী পুকুর পাড় এলাকায় পৌঁছলে পিছন থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল পিক-আপের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেলে থাকা অজ্ঞাত দুই আরোহী নিহত হয়।
স্থানীয়রা বলছেন, সুজুকি জিকজার মোটরসাইকেলে থাকা দুই যুবকের বয়স ২০ থেকে ২২ বছর হবে। মোটরসাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রণহীন ছিলো।
কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিজাম উদ্দীন ভূঁইয়া জানান, নিহতদের মৃতদেহ থানায় আনা হয়েছে। তাদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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