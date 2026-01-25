Ajker Patrika
নোয়াখালী

হাতিয়ায় বিএনপির পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মীর এনসিপিতে যোগদান

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়ায় বিএনপির পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মীর এনসিপিতে যোগদান
গতকাল সন্ধ্যায় হাতিয়া উপজেলার এনসিপির কার্যালয়ে আব্দুল হান্নান মাসুদের হাতে হাত রেখে পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী এনসিপিতে যোগ দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও এর সহযোগী সংগঠনের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় হাতিয়া উপজেলার এনসিপির কার্যালয়ে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী আব্দুল হান্নান মাসুদের হাতে হাত রেখে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে এনসিপিতে যোগ দেন।

এনসিপিতে যোগ দেওয়া নেতাদের মধ্যে রয়েছেন পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মহিবুবুর রহমান, জাহাজমারা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, বুড়িরচর ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের সাবেক সদস্যসচিব আবুল খায়ের, বুড়িরচর ইউনিয়ন ওলামা দলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সারোয়ার খান, বুড়িরচর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহসভাপতি মো. মিল্লাত এবং জাহাজমারা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি সম্রাট আকবর হোসেন। তাঁদের নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তবে যোগদানকারীদের মধ্যে বিএনপির বর্তমান উপজেলা, ইউনিয়ন কিংবা ওয়ার্ড কমিটির কোনো নেতা নেই বলে জানা গেছে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হান্নান মাসুদ বলেন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত নয়, এমন সব দলের নেতা-কর্মীরা এনসিপিতে যোগ দিতে পারেন। তিনি বলেন, ‘প্রতিদিন বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এরই মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অনেককে দলে নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে নিয়মিতভাবে যোগদান কার্যক্রম চলবে।’

আব্দুল হান্নান মাসুদ আরও বলেন, ‘আজ ১৭ জন সাবেক বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতার নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক কর্মী এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন। সবাইকে নিয়ে আমরা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিমুক্ত একটি নতুন হাতিয়া গড়ে তুলব।’

বিষয়:

নোয়াখালীবিএনপিহাতিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ

কারাফটকেই মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ দেখতে হলো ছাত্রলীগ নেতার

ভোলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

ভোলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

সম্পর্কিত

নাটোর-১: বিএনপির প্রার্থীকে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

নাটোর-১: বিএনপির প্রার্থীকে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

গাংনীতে ভুট্টাখেত থেকে দুটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

গাংনীতে ভুট্টাখেত থেকে দুটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপি নেতার পদত্যাগ

নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপি নেতার পদত্যাগ

হাতিয়ায় বিএনপির পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মীর এনসিপিতে যোগদান

হাতিয়ায় বিএনপির পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মীর এনসিপিতে যোগদান