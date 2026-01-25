ডাকসু ছিল মাদকের আড্ডা-বেশ্যাখানা: জামায়াত নেতা

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) মাদকের আড্ডা ও বেশ্যাখানা ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মো. শামীম আহসান। তাঁর দাবি, ডাকসুতে যদি ছাত্রশিবির ক্ষমতায় যেতে পারে, তাহলে আগামী দিনে জামায়াতও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারবে।
গতকাল শনিবার রাতে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়া ইউনিয়নের কাটাখালী এলাকায় বরগুনা-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সুলতান আহমেদের এক নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মো. শামীম আহসান বলেন, ‘আমরা দেখছি, ডাকসু নির্বাচনের পরে, যে ডাকসু মাদকের আড্ডা ছিল, যে ডাকসু বেশ্যাখানা ছিল, সেটা ইসলামী ছাত্রশিবির পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এই বাংলাদেশ থেকে সব ধরনের অন্যায়, সব ধরনের চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি উৎখাত করতে জামায়াতে ইসলামী সক্ষম।’
শামীম আরও বলেন, ‘আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ধরে ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে ইমানের শক্তি নিয়ে এগিয়ে যান, কারণ, আমরা যে কাজটা করি, এটা ইবাদতের কাজ। আমরা রাজনীতি করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পরকালের নাজাতের জন্য।
‘তাই আপনাদের সেই ইমানের বলে বলীয়ান হয়ে সব রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আগামী দিনে ভোটকেন্দ্রে যাতে কোনো রকম হাঙ্গামা করতে না পারে, সে জন্য সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, ইনশা আল্লাহ।’
জামায়াতের এ নেতা বলেন, ‘আপনাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে পরিবর্তন দেখেছেন, যে ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রশিবিরের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের বাবা-মায়েরা তো এ রকম গ্রামেরই। ডাকসুতে যদি ইসলামী ছাত্রশিবির ক্ষমতায় যেতে পারে, তাহলে আগামী দিনে জামায়াতে ইসলামীও ক্ষমতায় যেতে পারে, ইনশা আল্লাহ।’
এদিকে ঢাবির ছাত্র সংসদ নিয়ে বিতর্কিত এই মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত নেতা মো. শামীম আহসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি বলেছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সমস্যা ছিল। ইসলামী ছাত্রশিবির তার সমাধান করেছে।’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘বেশ্যাখানা ছিল’—এমন বক্তব্য দিয়েছেন কি না—প্রশ্ন করা হলে তিনি সংযোগটি কেটে দেন।
