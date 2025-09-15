Ajker Patrika
হাতিয়ায় মাছ ধরা ট্রলারে জলদস্যুদের হামলা, এক জেলেকে অপহরণ

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
অপহৃত নিশান উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
নোয়াখালীর হাতিয়ায় মাছ ধরা একটি ট্রলারে জলদস্যুদের হামলায় নিশান উদ্দিন (২২) নামের এক জেলেকে অপহরণ করা হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে ঘাটে ফিরে আসা অন্য জেলেরা এ খবর জানান। অপহৃত নিশান উদ্দিন হাতিয়ার জাহাজমারা ইউনিয়নের ম্যাগপাশন গ্রামের মো. সারু সারেংয়ের ছেলে।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে নিঝুম দ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। জেলেরা জানান, ১৬ জন জেলে নিয়ে জামসেদ মাঝির ট্রলারটি বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সাগরে মাছ ধরতে যায়। শুক্রবার রাতে হঠাৎ একদল জলদস্যু তাঁদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা লোহার রড ও লাঠি দিয়ে জেলেদের মারধর শুরু করে। এতে চার-পাঁচজন জেলে আহত হন এবং চারজন প্রাণ বাঁচাতে সাগরে ঝাঁপ দেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

জলদস্যুরা ট্রলারের সব মাছ, জাল এবং জ্বালানি তেলসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়। যাওয়ার সময় তারা ট্রলারের ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ ভেঙে দিয়ে ইঞ্জিন বিকল করে ফেলে এবং জেলে নিশান উদ্দিনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আহত জেলেরা অনেক চেষ্টার পর ট্রলারের ইঞ্জিন মেরামত করে শনিবার রাতে ঘাটে ফিরে আসেন।

ট্রলারের মাঝি জামসেদ উদ্দিন জানান, জলদস্যুদের কাছে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল এবং তাদের কথায় মনে হয়েছে তারা চট্টগ্রামের কোনো এলাকার বাসিন্দা। হামলার সময় বেশ কয়েকজন জেলের মাথা ও পায়ে রক্তপাত হয়েছে।

জাহাজমারা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ খোরশেদ আলম বলেন, ‘হাতিয়ার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে একটি মাছ ধরা ট্রলারে ডাকাতি হওয়ার খবর আমরা শুনেছি। জেলেরা এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ দেননি। তবে নিখোঁজ জেলের বিষয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি।’

