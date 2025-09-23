Ajker Patrika
সুবর্ণচরে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় আন্তস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১০ জন খেলোয়াড় আহত হন। আহতদের মধ্যে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার চরক্লার্ক লর্ড লিউনার্ড চেশায়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। খেলা চলছিল মোহাম্মদপুর চরক্লার্ক ইসমাইলিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও বাংলাবাজার লর্ড লিউনার্ড চেশায়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে।

আহতরা হলেন চরক্লার্ক ইসমাইলিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী নাহিদ, জীবন, হাসান মাহমুদ, সাইফুল ইসলাম আরমান ও মেজবাহ উদ্দিন ফয়সাল। বাকি আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এর মধ্যে আরমানকে সুবর্ণচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চোখে গুরুতর আঘাত পাওয়ায় ফয়সালকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খেলোয়াড় ও স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, খেলার প্রথমার্ধ শেষে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। এর জেরে দর্শক সারি থেকে স্থানীয় সবুজ নামের এক যুবক বাঁশ নিয়ে মাঠে প্রবেশ করে খেলোয়াড়দের ওপর হামলা চালান। এতে আরমান ও ফয়সাল গুরুতর আহত হন। পরে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরাও হামলায় জড়িয়ে পড়েন। এতে আরও কয়েকজন আহত হন। ঘটনার সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, পুলিশ, মাধ্যমিক সুপারভাইজার কর্মকর্তা ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছেনমং রাখাইন। তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চরক্লার্ক ইসমাইলিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা সাইফুল্লাহ বাহার বলেন, ‘খেলায় নিশ্চিত হার জেনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দর্শক আমাদের খেলোয়াড়দের ওপর হামলা করে। এতে আমাদের অনেক খেলোয়াড় আহত হয়েছেন। আমরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। পাশাপাশি প্রতিযোগিতা থেকে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাহার দাবি করছি।’

এ বিষয়ে চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। আহত খেলোয়াড়দের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে এখনো কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেননি।’ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছেনমং রাখাইন বলেন, ‘মাঠে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে খেলোয়াড়েরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পরে উভয় দলকে শান্ত করা হয়েছে।’

