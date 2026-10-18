নোয়াখালীতে দোকানে ক্রেতার ভিড়ের মধ্য থেকে ব্যবসায়ীকে গুলি

নোয়াখালীতে দোকানে ক্রেতার ভিড়ের মধ্য থেকে ব্যবসায়ীকে গুলি
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে দোকানে ঢুকে মিজানুর রহমান (৩৪) নামের এক ব্যবসায়ীকে গুলি করেছে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে উপজেলার আমানউল্লাপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের জিনু মার্কেট এলাকায় মিজান স্টোরে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
মিজানুর রহমান আমানউল্লাপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব জয়নারায়ণপুর গ্রামের আহাম্মদ উল্যার নতুন বাড়ির আহাম্মদ উল্যাহর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে নিজের দোকানে বেচাকেনায় ব্যস্ত ছিলেন মিজানুর রহমান। এ সময় মুখোশ পরা একদল সশস্ত্র ব্যক্তি দোকানে ঢুকে খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে তাঁর পেটের বাঁ পাশে, বাঁ হাত ও বাঁ পায়ের উরুতে গুলি লাগে। পরে হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় লোকজন আহত মিজানুর রহমানকে প্রথমে বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে তাঁকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।
স্থানীয়রা জানান, ২০২০ সালেও মিজানুর রহমানের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় তাঁকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবার মুখোশ পরে তাঁর দোকানে ঢুকে গুলি করা হয়েছে। হামলাকারীরা মুখোশ পরে থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে শনাক্ত করা যায়নি।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুজ্জামান বলেন, ছররা গুলিতে ওই ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হামলার সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।