নোয়াখালীতে চুরির অভিযোগে প্রতিবন্ধী যুবককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ৪

নোয়াখালীর সদর উপজেলার নোয়ান্নই ইউনিয়নে চুরির অভিযোগে কবির হোসেন (৩৫) নামে এক শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় যৌথ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও এসআরবি-১১। জব্দ করা হয়েছে একটি অটোরিকশা ও ১০ হাত লম্বা একটি রশি।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আলা উদ্দিন মুন্সি (২৮), ফারুক উদ্দিন শুভ (২৪), মো. হোসেন (৩৪) ও তারেক (২৩)।
আজ বুধবার দুপুরে সুধারাম মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন। তিনি জানান, সোনাপুর বাজারের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা চুরির অভিযোগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে নোয়ান্নই ইউনিয়নের ইসলামগঞ্জ বাজার এলাকায় কবির হোসেনকে আটক করেন কয়েকজন। পরে তাঁরা বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে রশি দিয়ে কবিরকে গাছের সঙ্গে বেঁধে লাঠি ও কাঠের টুকরা দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। কবিরকে উদ্ধার করতে গেলে তাঁর মাকেও মারধর করা হয় বলে জানান তিনি।
এ সময় কবিরকে নোয়ান্নই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে নেওয়ার কথা বলে অটোরিকশায় করে নেয়াজপুর ইউনিয়নের দেবীপুর এলাকায় নিয়ে যান অভিযুক্তরা। সন্ধ্যায় সেখানেই কবির হোসেন মারা যান।
স্থানীয়রা পরে জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে।
নিহত কবির হোসেনের মা কমলা বেগম আটজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা একাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেছেন। মামলায় ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও কুমিল্লা জেলা সভাপতি আল্লামা নুরুল হকের জানাজায় কুমিল্লার সুয়াগঞ্জে লাখো মুসল্লির সমাগম হয়েছে। পরে চৌদ্দগ্রামের দাতামা গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী।৩ মিনিট আগে
চাঁদপুর শহরে বিদেশি কসমেটিকস ও শিশুদের পণ্যে আমদানিকারকের স্টিকার না থাকা এবং নকল আমদানিকারকের স্টিকার লাগিয়ে বাজারজাত করার অভিযোগে এ এস এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।৮ মিনিট আগে
রাজশাহীর সাহেববাজারে জাল টাকার নোট দিয়ে স্বর্ণের চেইন আত্মসাতের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় রাজশাহী ও বগুড়ার দুটি জুয়েলারি দোকান থেকে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা দুটি স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করা হয়েছে।৯ মিনিট আগে
ভবন নির্মাণের সময় কেউ আইনবহির্ভূত কাজ করলে তাঁকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের। বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে রাজশাহী নগরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে সড়ক নম্বরসংবলিত পিলারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।১২ মিনিট আগে