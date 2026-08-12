Ajker Patrika
En
নোয়াখালী

বৈরী আবহাওয়ায় হাতিয়ায় মাছ ধরার ৩ ট্রলারডুবি, ৪৮ জেলে উদ্ধার

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৩৬
বৈরী আবহাওয়ায় হাতিয়ায় মাছ ধরার ৩ ট্রলারডুবি, ৪৮ জেলে উদ্ধার
নিঝুমদ্বীপের কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় বৈরী আবহাওয়ার কারণে তিনটি মাছধরা ট্রলার ডুবে গেছে। আজ বুধবার সকালে নিঝুমদ্বীপের কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে ট্রলারে থাকা ৪৮ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনটি ট্রলারের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে, একটি এখনো ভাসমান।

ট্রলারগুলো হাতিয়ার জাহাজমারা ইউনিয়নের আমতলী ঘাটের নাসির মাঝি, জহির মাঝি ও জাহেদ মাঝির।

জহির মাঝির ট্রলারের মালিক নিশান চৌধুরী জানান, সকালে হঠাৎ বৈরী আবহাওয়ায় সাগর উত্তাল হয়ে পড়ে। এতে নিঝুমদ্বীপের কাছাকাছি তিনটি ট্রলার দুর্ঘটনায় পড়ে। পরে কাছাকাছি থাকা অন্যান্য ট্রলারের সহযোগিতায় ডুবে যাওয়া ট্রলারের মাঝি-মাল্লারা তীরে চলে আসেন।

নিশান চৌধুরী আরও জানান, ‘সাগর উত্তাল থাকায় দুর্ঘটনাকবলিত তিনটি ট্রলারের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে। নাসির মাঝির ট্রলারটি এখনো ভাসছে। ট্রলারটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল ইকবাল বলেন, বৈরী আবহাওয়ায় ট্রলার ডুবির ঘটনাটি তিনি শুনেছেন। সবাই জীবিত উদ্ধার হয়েছে বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছে।

বিষয়:

জেলেনোয়াখালীবঙ্গোপসাগরহাতিয়াচট্টগ্রাম বিভাগট্রলারডুবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত