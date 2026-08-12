Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন চাঁদাবাজির মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন চাঁদাবাজির মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে
ডেভিড ইমন। ফাইল ছবি

চট্টগ্রামে হত্যা ও অস্ত্রের দুটি মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড শেষে শীর্ষ সন্ত্রাসী মোবারক হোসেন ওরফে ডেভিড ইমনকে নতুন করে চাঁদাবাজির পৃথক মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আজ বুধবার চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লোকমান ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

চট্টগ্রাম জেলা জজ ও দায়রা জজ আদালতের কোর্ট পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আদালতে হাটহাজারী থানার একটি চাঁদাবাজির মামলায় আসামি মোবারক হোসেন ইমনকে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল পুলিশ।

আজ বুধবার আদালত আবেদনের শুনানি শেষে আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। গত ২৬ জুলাই চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার বড় দীঘির পাড় এলাকায় চাল ব্যবসায়ী জসীম উদ্দিনের একটি নির্মাণাধীন বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসীরা। এর আগে তাঁর কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছিল বলে দাবি করেন ওই ব্যবসায়ী। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী হাটহাজারী থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা করেন।

হত্যা ও অস্ত্র মামলায় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামির ১০ দিনের রিমান্ডহত্যা ও অস্ত্র মামলায় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামির ১০ দিনের রিমান্ড

বিষয়:

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