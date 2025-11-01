হাতিয়ার নলচিরা-চেয়ারম্যানঘাট রুটে নতুন সি-ট্রাক চালু

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়ায় নদী পারাপারের সুবিধার্থে নলচিরা-চেয়ারম্যানঘাট রুটে নতুন করে যুক্ত হয়েছে সি-ট্রাক ‘এস টি সাঙ্গু’। শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সি-ট্রাক যাত্রী পরিবহন কার্যক্রম শুরু করে। এর আগে গতকাল বিকেলে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সি-ট্রাকটি উদ্বোধন করা হয়।
নতুন সি-ট্রাকটি চালুর ফলে হাতিয়া মূল ভূখণ্ড ও চেয়ারম্যানঘাট রুটের যাত্রীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কিছুটা লাঘব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
সি-ট্রাক কর্তৃপক্ষ জানায়, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রথম ট্রিপে নলচিরা ঘাট থেকে সকাল ৯টায় ছাড়বে এবং চেয়ারম্যানঘাট থেকে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। দ্বিতীয় ট্রিপে নলচিরা ঘাট থেকে দুপুর সাড়ে ১২টায় ছাড়বে এবং চেয়ারম্যানঘাট থেকে বেলা সাড়ে ৩টায় ছেড়ে যাবে। তবে দ্বিতীয় ট্রিপ যাত্রীর ওপর নির্ভর করবে।
সি-ট্রাক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইসমাইল হোসেন, পৌরসভা যুবদলের আহ্বায়ক মুমিন উল্লাহ রাসেল, পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব খন্দকার সোহেল, বিএনপি নেতা অলি উল্লাহসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যাত্রীরা।
উপস্থিত বক্তারা বলেন, নতুন এই সি-ট্রাক চালুর মাধ্যমে হাতিয়ার নলচিরা-চেয়ারম্যানঘাট রুটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নতুন গতি আসবে। একই সঙ্গে দ্বীপবাসীর সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ আরও সহজ ও নিরাপদ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা।
মো. জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ড. এম আই পাটোয়ারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আট দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো গ্রামবাংলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলা। ১৬টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই খেলার ফাইনাল ম্যাচ গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এই খেলার আয়োজন করেছিল ফলগাছা বাজার যুব সমাজ ক্লাব।
ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় ‘টাইগার’ বনাম ‘সিংহ’ দল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে সিংহ দল ২৪ পয়েন্ট এবং টাইগার দল ১৭ পয়েন্ট অর্জন করে। খেলা শেষে বিজয়ী সিংহ দলকে গরু এবং রানার্সআপ টাইগার দলকে খাসি পুরস্কার হিসেবে তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। এর আগে ২৪ অক্টোবর এই খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
দীর্ঘদিন পর এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী খেলার আয়োজনে খুশি হয়েছেন দর্শনার্থীরা। তাঁরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে খেলা উপভোগ করেছেন। আশপাশের গ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলা থেকে হাজার হাজার দর্শক খেলা দেখতে আসেন। আগত দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় দেখে আয়োজকেরা বেশ আনন্দিত হন।
দর্শনার্থী মো. শিপন মিয়া (২৫) বলেন, ‘এটা খুব মজার খেলা। বর্তমান প্রজন্মের ৮০ শতাংশ ছেলে-মেয়ে হয়তো জানে না হাডুডু কীভাবে খেলে, কতজন খেলোয়াড় লাগে। তারা শুধু বইয়ে পড়েছে যে এটি আমাদের জাতীয় খেলা।’
বিজয়ী সিংহ দলের অধিনায়ক মো. আলমগীর হোসাইন বলেন, ‘এই বিজয়ের আনন্দ আমার একার নয়, মাঠে উপস্থিত সবার। মাঠের দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছি, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় খুশি।’ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বাইরে থেকে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে এই খেলা ততটা সহজ নয়। খেলতে গেলে অনেক সাহস, শক্তি ও কৌশলী হতে হয়। যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে লাগে উপস্থিত বুদ্ধি। খেলাধুলায় থাকলে মন ও শরীর ভালো থাকে, মাদক বা কুচিন্তা কখনো মাথায় আসে না।’
শিক্ষক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো. নজমুল হুদা আয়োজকদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, ‘ইয়াং জেনারেশনকে নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। তাদের অধঃপতনের যে রাস্তা তৈরি হয়েছে, আমার বিশ্বাস, খেলাধুলার মধ্যে ধরে রাখতে পারলে ওই জায়গা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।’ তিনি আরও বলেন, ‘মাদকের করাল গ্রাস এবং মোবাইল আসক্তি আমাদের জীবনীশক্তিকে যেভাবে ধ্বংস করছে, একমাত্র খেলাধুলাই পারে সেখান থেকে তাদের ফিরিয়ে আনতে। আগামীতে আরও বৃহৎ পরিসরে এই খেলার আয়োজন করার চিন্তাভাবনা আছে।’
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘আমি এখানে প্রধান অতিথি বা এমপি হিসেবে আসিনি, এসেছি প্রতিবেশী হিসেবে। এই হাডুডু খেলাটি গ্রামবাংলার পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী খেলা। এখন এটি বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্ম যেন এই খেলার মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যকে জানতে পারে, সে কারণে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।’
রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর)
দূর থেকে মাইকে ভেসে আসছিল ঘোষণা, ‘৫০ কেজি আলুর বস্তা মাত্র ৫০০ টাকা!’ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দেবীপুর বাজারে আলুর গাড়িটি থামতেই ভিড় জমায় লোকজন। দর-কষাকষির পর শেষমেশ বস্তাপ্রতি দাম নেমে আসে ৪০০ টাকায়। অর্থাৎ প্রতি কেজি মাত্র ৮ টাকা।
বর্তমানে খুচরা বাজারে ভালো মানের আলুর দাম যখন প্রতি কেজি ১৮ থেকে ২০ টাকা বা ১০০ টাকায় ৫-৬ কেজি, তখন এই দামে আলু পেয়ে ক্রেতারা দারুণ খুশি। কেউ এক বস্তা, কেউ দুই বস্তা, আবার কেউ তিন বস্তা আলু কিনেছেন।
আলু কিনতে আসা মোতালেব হোসেন বলেন, ‘আলুগুলো তেমন ভালো নয়। তবে এত কম দামে পাওয়া যাচ্ছে, তাই এক বস্তা নিলাম। গরু-ছাগলের খাবার হবে।’
আরেক ক্রেতা মো. ছাবের আলী বলেন, ‘যেটুকু খাওয়া যায় খাব। আর প্রতিদিন গরুকে ২ কেজি করে ঘাসের সঙ্গে কেটে দেব। তা ছাড়া এই আলুর গাছ বের হলে লাগালেও হতে পারে।’
ক্রেতা আবু হানিফ জানান, মাইকে ৫০০ টাকা দাম শুনে বাজারে ভিড় জমে। লোকজনের দর-কষাকষিতে শেষ পর্যন্ত প্রতি বস্তা ৪০০ টাকায় বিক্রি শুরু করেন বিক্রেতা।
আলু ব্যবসায়ী মো. উমর ফারুক জানান, প্রতিদিন বিভিন্ন জেলায় তাঁদের চারটি গাড়ি আলু বিক্রির জন্য বের হয়। তিনি বলেন, ‘৫০ কেজির বস্তা ৪০০ টাকায় বিক্রি করেও আমাদের লাভ থাকছে। যে বাজারেই থামছি, ১০ থেকে ১৫ মণ আলু বিক্রি হচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই আলুর অন্তত ৩০ কেজি মানুষ খেতে পারবে এবং বাকি ২০ কেজি গরু-ছাগলের খাবার হবে। এত সস্তায় আলু সাধারণত পাওয়া যায় না। প্রায় আড়াই মাস ধরে ব্যবসা করছি। আরও দুই মাস চলবে।’
জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে সাভারের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম। তিনি বলেন, নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।
নিহত মো. রাকিব (২৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য নির্মিত বহুতল ভবনে প্লাস্টারের কাজ করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
ভবনটি নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত নির্মাণশ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য নির্মাণাধীন ওই ভবনের নবম তলায় প্লাস্টারের কাজ করছিলেন রাকিব। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ভবনের জানালা দিয়ে তিনি ময়লা-আবর্জনা ফেলতে গিয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে ভবনের কর্মচারীরা উদ্ধার করে সাভারের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে রাত ৮টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তবে এই ঘটনা ক্যাম্পাসে জানাজানি হয় রাত ১১টার দিকে।
ভবনটিতে সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘ভবনের নবম তলায় প্লাস্টারের কাজ করা হচ্ছিল। রাকিব ভবনের জানালা দিয়ে ময়লা ফেলতে গিয়ে পড়ে যান। পরে সাভারের এনাম মেডিকেলে নেওয়া হলে তিনি মারা যান।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সিলেট জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন সুমনকে আটক করেছে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি)। শুক্রবার মধ্যরাতে নগরের কালীবাড়ি এলাকার সুমনের নিজ বাসা থেকে এসএমপি জালালাবাদ থানা-পুলিশ তাঁকে আটক করে।
রাত ২টায় আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এসএমপির উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। কী অভিযোগে আটক করা হয়েছে, তা সকালে জানাবেন উল্লেখ করে অভিযান চলছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
সিপিবি সিলেটের সাবেক সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী বেদানন্দ ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের জানান, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে সুমনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।
সম্প্রতি আনোয়ার হোসেন সুমন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ ১১ দফা দাবিতে গত মঙ্গলবার নগরে ব্যাপক বিক্ষোভ করেন চালকেরা। এতে আনোয়ার হোসেন সুমনও সম্পৃক্ত ছিলেন। বিক্ষোভের একপর্যায়ে সুমনসহ কয়েকজন মহানগর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর দাবি আদায়ে রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করেন চালকেরা। এর মধ্যে দাবি পূরণ না হলে রোববার অনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেন তাঁরা। তার আগেই শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে সুমনকে আটক করা হলো।
এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করে মহানগর পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, অটোরিকশাচালকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা চলছে। এ ছাড়া পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে সংঘাতের আশঙ্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের শনি ও রোববারের কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেওয়া হয়নি।
গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে সিলেট মহানগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধে অভিযান শুরু করে পুলিশ। সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুছ চৌধুরীর উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানে বহু রিকশা জব্দ ও একাধিক চার্জিং পয়েন্টের বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এর পর থেকে নগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলতে দেওয়া হচ্ছে না।
