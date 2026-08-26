Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীতে মাদকবিরোধী অভিযানে ১৯ জন গ্রেপ্তার, ইয়াবা ও গাঁজা জব্দ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৩৮
নোয়াখালীতে মাদকবিরোধী অভিযানে ১৯ জন গ্রেপ্তার, ইয়াবা ও গাঁজা জব্দ
মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলায় বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযানে ১৯ মাদকসেবী ও বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত চালানো পৃথক অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে ২৬৮টি ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৫ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়েছে।

জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আহমেদ পেয়ার তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, মাদকের ভয়াবহতা রোধ, মাদকসংক্রান্ত অপরাধ দমন এবং মাদক ব্যবসা ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে ১৮ আগস্ট থেকে জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে জেলা পুলিশ।

বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে জেলার সব থানায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিভিন্ন উপজেলা থেকে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জেলা পুলিশের মাদকবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন।

বিষয়:

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