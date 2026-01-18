Ajker Patrika

নোয়াখালীর কবিরহাটে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

নোয়াখালী প্রতিনিধি
গতকাল দিবাগত রাত ১টার দিকে কালিরহাট বাজার থেকে পুলিশ নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল দিবাগত রাত ১টার দিকে কালিরহাট বাজার থেকে পুলিশ নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার নরোত্তমপুর ইউনিয়নে মিজানুর রহমান ওরফে কানা মিজান (৩৬) নামের এক যুবক গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। নিহত যুবক আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য ও তাঁর বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি খেলনা পিস্তল ও একটি চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কালিরহাট বাজার থেকে পুলিশ নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত মিজানুর রহমান নরোত্তমপুর ইউনিয়নের ফরাজী বাজার এলাকার শহীদ উল্লার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে মিজান ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। কবিরহাটের চাপরাশিরহাটসহ বিভিন্ন স্থানে একাধিক ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি।

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কালিরহাট বাজার-সংলগ্ন কাজী বাড়ির সামনে মিজানকে দেখতে পেয়ে গণপিটুনি দেয় অজ্ঞাতপরিচয় একদল লোক। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে।

কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিজাম উদ্দিন ভূঞা বলেন, ‘মিজানের মরদেহের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রক্তমাখা অনেকগুলো লাঠি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর কোমরে একটি খেলনা পিস্তল ও একটি চাকু পাওয়া গেছে।’

নিজাম উদ্দিন আরও জানান, মিজান ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি এলাকায় মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে টাকা আদায় করতেন। তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীউদ্ধারগণপিটুনিনিহতচট্টগ্রাম বিভাগকবিরহাটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নরের মুখের কথায় ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিএসআরের টাকা ঢালতে অস্বস্তি, প্রজ্ঞাপন চান ব্যাংকাররা

পটুয়াখালী-৩: নুরকে জেতাতে মাঠে কেন্দ্রীয় বিএনপি

গ্রিনল্যান্ড না দেওয়ায় ইউরোপের ৮ দেশের ওপর শুল্ক বসালেন ট্রাম্প

ইসির শুনানিতে মিন্টু-হাসনাতের বাগ্‌বিতণ্ডা, হট্টগোল

জাতীয় ইন্টারনেট, নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া আনছে ইরান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গভর্নরের মুখের কথায় ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিএসআরের টাকা ঢালতে অস্বস্তি, প্রজ্ঞাপন চান ব্যাংকাররা

গভর্নরের মুখের কথায় ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিএসআরের টাকা ঢালতে অস্বস্তি, প্রজ্ঞাপন চান ব্যাংকাররা

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার— ম্যাজিস্ট্রেটকে রুমিন ফারহানা

‘আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার’

চট্টগ্রামে হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলা নিয়ে যা বললেন বিএনপি প্রার্থী

চট্টগ্রামে হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলা নিয়ে যা বললেন বিএনপি প্রার্থী

সম্পর্কিত

প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ৫৭ প্রাথমিক স্কুল, ব্যাহত পাঠদান

প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ৫৭ প্রাথমিক স্কুল, ব্যাহত পাঠদান

নোয়াখালীর কবিরহাটে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

নোয়াখালীর কবিরহাটে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালক ও পথচারী নিহত

টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালক ও পথচারী নিহত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ: গ্রেপ্তার আতঙ্কে লাপাত্তা চেয়ারম্যান, সেবা বন্ধ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ: গ্রেপ্তার আতঙ্কে লাপাত্তা চেয়ারম্যান, সেবা বন্ধ