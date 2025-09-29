সৈয়দপুর-চট্টগ্রাম রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু শিগগির

নীলফামারী ও সৈয়দপুর প্রতিনিধি
বিমানবন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন ও যাত্রীদের অভিজ্ঞতা জানতে সৈয়দপুর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ গণশুনানির আয়োজন করেছে। আজ সোমবার বিমানবন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জে এ গণশুনানি হয়। এতে বিমানবন্দরে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা, অংশীজন ও যাত্রীরা অংশ নেন।
গণশুনানিতে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত সচিব এস এম লাবলুর রহমান। তিনি বলেন, যাত্রীসেবা বাড়াতে ও ফ্লাইটের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বিমানবন্দরের এয়ারফিল্ডের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। এক যাত্রীর প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সৈয়দপুর থেকে শিগগির চট্টগ্রাম রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করা হবে।
যাত্রী নজরুল ইসলাম গণশুনানিতে বলেন, বিদেশফেরত যাত্রীদের কাছে বকশিশ দাবি করে আনসার সদস্যরা বিড়ম্বনায় ফেলেন। এ ছাড়া ট্রলিসংকট ও ব্যাগেজ হারানো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা দ্রুত সমাধান চান যাত্রীরা। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধান অতিথি।
সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক এ কে এম বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শাকিলা পারভীন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পরিচালক ইফতেখার জাহান হোসেন এবং মানবসম্পদ ও সাধারণ প্রশিক্ষণ বিভাগের উপপরিচালক আবিদুল ইসলাম। এ ছাড়া সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল ওয়াদুদ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
