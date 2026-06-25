Ajker Patrika
নীলফামারী

মোটরসাইকেলে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, সাবেক সেনা সদস্য নিহত

নীলফামারী প্রতিনিধি
মোটরসাইকেলে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, সাবেক সেনা সদস্য নিহত
দুর্ঘটনার শিকার বাস। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীতে যাত্রীবাহী বাস একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই এ. কে. এম জাহাঙ্গীর বসুনিয়া রাসেল (৪৮) নামে এক ব্যক্তি মারা যান। তিনি সাবেক সেনা সদস্য ও মোটরসাইকেলের আরোহী ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) দুপুর ১২টার দিকে নীলফামারী-ডোমার মহাসড়কের নীলাহাটি কালীতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই সাবেক সেনা সদস্য ডোমার উপজেলার চিলাহাটির জাকারিয়া বসুনিয়ার ছেলে।

এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা তার স্ত্রী ও দুই সন্তানও আহত হন। দুর্ঘটনার পর বাসটি সড়কের পাশে ছিটকে পড়লে বাসের ১০ যাত্রী আহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সড়ক সংস্কারকাজ চলাকালীন রাস্তার খাল ও বড় গর্ত এড়িয়ে চলতে গিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী জাহাঙ্গীর বসুনিয়া।

ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জেলা শহর থেকে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে সাবেক সেনা সদস্য জাহাঙ্গীর বসুনিয়া নিজ বাড়িতে ফেরার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আইনীপ্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অপরদিকে দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও মোটরসাইকেলটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

নীলফামারীদুর্ঘটনানিহতজেলার খবররংপুর বিভাগ
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