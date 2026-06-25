মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ফার্মেসিকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার দায়ে বাবুল ফার্মেসি নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ সদর রোড এলাকায় এ অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ। অভিযানে সহযোগিতা করেন মুন্সিগঞ্জ জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা ও মুন্সিগঞ্জ সদর থানা-পুলিশের একটি দল।
এ সময় বাবুল ফার্মেসিতে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা ও সংরক্ষণ করায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক নকুল চন্দ্র দাসকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ফার্মেসিতে না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, জনস্বার্থে এ ধরনের বাজার তদারকি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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