স্বামীকে গাছে বেঁধে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

জামালপুরে স্বামীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে জামালপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মো. ফারুক হোসেন (২৮), মো. মনসুর আলী (২৫) ও মো. ফেরদৌস হোসেন (২০)। তাঁদের সবার বাড়ি জামালপুর সদর উপজেলার পাকুল্লা ভাঙ্গুনীঘাট এলাকায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক আরেক আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে অভিযোগ থেকে খালাস দেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামিকে ভিন্ন ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেরও আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রায় ঘোষণার সময় তাঁরা আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পলাতক রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
মামলা অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৭ জুলাই ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও তাঁর স্বামী ব্যবসায়িক কাজে একটি বাড়িতে যান। সেখান থেকে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মোটরসাইকেলে করে বাড়িতে ফেরার সময় কয়েকজন তাঁদের পথ রোধ করেন। এ সময়ে গৃহবধূর স্বামীকে গাছের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে রেখে ওই নারীকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়। পরে ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।
আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. ফজলুল হক বলেন, ‘দীর্ঘ তদন্ত ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত তিনজনকে যাবজ্জীবন ও একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। বর্তমানে দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামিই পলাতক রয়েছেন’
নীলফামারীর ডোমারে জমি নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে মজনু মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।৫ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির (৫০) মাথা ও পা থেঁতলানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের ঠুটিয়াপাকুর গড়েয়া ব্রিজ এলাকার গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩৭ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান-শ্রীনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সিরাজদিখান উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দী হত্যা মামলার আসামি রাসেল মিয়া মারা গেছেন। বুধবার (১১ মার্চ) সকালে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১ ঘণ্টা আগে