Ajker Patrika

নীলফামারীতে পুকুরে মিলল ব্যাংকের ভল্ট

নীলফামারী প্রতিনিধি
ব্যাংকের ভল্ট। ছবি: সংগৃহীত
ব্যাংকের ভল্ট। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারী সদরের পুলিশ লাইনস এলাকার একটি পুকুর থেকে ব্যাংকের একটি ভল্ট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ভল্টটি উদ্ধার করে নিয়ে যান নীলফামারী থানার পুলিশ সদস্যরা।

এর আগে সোমবার মধ্যরাতে জেলা সদরের সংগলশী ইউনিয়নের কাজীরহাটের ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথ ভেঙে লকার চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটে।

ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক সৈয়দপুর শাখা ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া ভল্টটি আমাদের। গত রাতে দুর্বৃত্তরা এটিএমে প্রবেশ করে ভেঙে নিয়ে যায়।’

তবে ওই ভল্টে কোনো টাকা থাকে না। শুধু এটিএম কার্ড ছাড়াও ব্যাংকিং অন্য কাগজপত্র ছিল সেখানে।

নীলফামারীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ বলেন, ‘ভল্টটি উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে কোনো টাকা ছিল না বলে জানিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। দুটি ডেভিট কার্ড ছিল। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি।’

বিষয়:

নীলফামারীপুলিশজেলার খবররংপুর বিভাগব্যাংক
