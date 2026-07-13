Ajker Patrika
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ফরিদপুর

বৃষ্টির সময় গাছের নিচে বসে ছিল ৩ বন্ধু, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু

ফরিদপুর প্রতিনিধি
বৃষ্টির সময় গাছের নিচে বসে ছিল ৩ বন্ধু, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ফরিদপুরের সদর উপজেলায় বজ্রপাতে সাব্বির মোল্লা (১৭) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার খলিলপুর বিলডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাব্বির মোল্লা ওই গ্রামের কাশেম মোল্লার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃষ্টির সময় সাব্বির তার দুই বন্ধুকে নিয়ে বাড়ির পাশের একটি কাঁঠালগাছের নিচে বসে ছিল। এ সময় বজ্রপাতে তিনজনই ছিটকে পড়ে। এতে সাব্বির মোল্লা গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা অপর দুই বন্ধু সুস্থ রয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মাচ্চর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জাহিদ মুন্সী জানান, বজ্রপাতের ঘটনায় আহত হয়ে খলিলপুর বিলডাঙ্গা গ্রামের সাব্বির মোল্লা নিহত হয়েছে।

বিষয়:

ফরিদপুরঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবরবজ্রপাত
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