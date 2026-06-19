ডিমলায় মহাসড়কে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে ২০ লাখ টাকা ছিনতাই

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার রংপুর-ডালিয়া মহাসড়কের সোনাখুলী স্লুইস গেট এলাকায় এক ভুট্টা ব্যবসায়ীকে পথরোধ করে গুরুতর আহত করার পর তাঁর কাছ থেকে নগদ ২০ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যবসায়ী জামিয়ার রহমান (৪৫) বর্তমানে ডিমলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
ভুক্তভোগীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, জামিয়ার রহমান বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে বাড়ি থেকে জলঢাকা উপজেলার উদ্দেশে রওনা হন। কাজ শেষে রাতে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে তিস্তা সেচ প্রকল্পের সোনাখুলী স্লুইস গেট এলাকায় পৌঁছালে চারটি মোটরসাইকেলে আসা আটজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাঁর গতিরোধ করে।
অভিযোগ অনুযায়ী, হামলাকারীরা জামিয়ার রহমানকে এলোপাতাড়ি মারধর করে তাঁর কাছে থাকা নগদ ২০ লাখ টাকা লুট করে নেয়। একপর্যায়ে গুরুতর আহত হয়ে তিনি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন।
খবর পেয়ে রাত ৮টার দিকে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। এরপর দ্রুত তাঁকে ডিমলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
আহত ব্যবসায়ীর ভাতিজা সজীব ইসলাম বলেন, ‘চাচা দীর্ঘদিন ধরে ভুট্টার ব্যবসা করছেন। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। চারটি মোটরসাইকেলে আটজন ডাকাত এসে চাচার ওপর হামলা করে এবং ২০ লাখ টাকা নিয়ে যায়।’
স্থানীয় সাংবাদিক মামুন ইসলামসহ কয়েকজন বাসিন্দা জানান, গত ২৯ মার্চ দিবাগত রাতে একই এলাকায় শতাধিক ট্রাক ও মাইক্রোবাস আটকে চালক ও যাত্রীদের কাছ থেকে অন্তত ৩৫টি মোবাইল ফোন এবং নগদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। একই স্থানে তিন মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বড় ধরনের ডাকাতির ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।
ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের অভিযোগ, তিন মাস আগের ওই ঘটনার পর ডিমলা থানা-পুলিশ যদি ওই পয়েন্টে নিয়মিত টহল বা কার্যকর ব্যবস্থা নিত, তবে এত দ্রুত একই স্থানে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত না। পুলিশের উদাসীনতার কারণেই অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা।
এ বিষয়ে ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকারের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।
এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার এবং দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ।
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে একটি মামলার আসামি গ্রেপ্তারের অভিযানে গিয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) দক্ষিণ বিভাগের তিন সদস্য হামলায় আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার উচিতপুরা ইউনিয়নের শান্তিনগর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে নারীসহ আটজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টায় উপজেলার পৌর সদর এলাকার পন্থিছিলায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
রিতা ও পিন্টু রুদ্র পালের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহ চলছিল। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। বিকেলে স্বামী পিন্টু রুদ্র পালকে বাজার আনার কথা বললে তিনি বাজার না এনে সিগারেট কিনে নিয়ে আসেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে পিন্টু রুদ্র পাল ধারালো...২ ঘণ্টা আগে
শেরপুরে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন গুদাম (গোডাউন) থেকে ৩৩ টন সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল জব্দ করেছে সদর থানা-পুলিশ। এ সময় বস্তা পরিবর্তনকালে হাতেনাতে একজনকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) দিবাগত রাত ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শেরপুর শহরের...৩ ঘণ্টা আগে